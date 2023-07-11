Окно возможностей для прогресса в войне закроется до конца года — президент Чехии
Президент Чехии Петр Павел заявил, что окно возможностей Украины для достижения военного прогресса “более-менее закроется до конца этого года”.
Об этом он сказал на саммите НАТО в Вильнюсе, передает The New York Times.
Он отметил, что предстоящие выборы в Соединенных Штатах и других странах могут означать, что союзники не смогут сохранять нынешний уровень поддержки.
По словам президента Чехии, к следующему году “мы также увидим еще одно снижение готовности массово поддерживать Украину, предоставляя ей больше оружия”.
— Все, что будет достигнуто до конца этого года, станет отправной точкой для переговоров, — подчеркнул Петр Павел.
Его слова контрастируют с заявлениями других лидеров на саммите, которые предположили, что военная поддержка Украины останется на том же уровне в ближайшем будущем.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что инаугурационный саммит Украина-НАТО состоится завтра, на нем будет предложен план вступления Украины в НАТО.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк