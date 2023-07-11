Окно возможностей для прогресса в войне закроется до конца года — президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что окно возможностей Украины для достижения военного прогресса “более-менее закроется до конца этого года”.

Об этом он сказал на саммите НАТО в Вильнюсе, передает The New York Times.

Он отметил, что предстоящие выборы в Соединенных Штатах и других странах могут означать, что союзники не смогут сохранять нынешний уровень поддержки.

По словам президента Чехии, к следующему году “мы также увидим еще одно снижение готовности массово поддерживать Украину, предоставляя ей больше оружия”.

— Все, что будет достигнуто до конца этого года, станет отправной точкой для переговоров, — подчеркнул Петр Павел.

Его слова контрастируют с заявлениями других лидеров на саммите, которые предположили, что военная поддержка Украины останется на том же уровне в ближайшем будущем.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что инаугурационный саммит Украина-НАТО состоится завтра, на нем будет предложен план вступления Украины в НАТО.

Источник : NYT

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