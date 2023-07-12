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Валентина Летяк, редактор ленты

Байден будет откровенным с Зеленским: Салливан о встрече лидеров на саммите НАТО

Джейк Салліван
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден будет откровенным во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе, однако планирует “внимательно выслушать” его после того, как он выразил разочарование статусом членства Украины в НАТО.

Об этом заявил в эфире CNN советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

— Мы будем работать с Украиной на пути к НАТО. Но мы не готовы пригласить Украину сегодня. Президент Зеленский, очевидно, имеет другой взгляд на это. Но президент Байден будет сегодня с ним откровенным, как в каждом телефонном разговоре и во время встреч, изложив свое мнение, а затем внимательно выслушав то, что должен сказать президент Украины, — подчеркнул он.

Салливан добавил, что мяч на украинском поле в рамках процесса Годовой национальной программы НАТО, и сейчас “будет уделяться особое внимание быстрому продвижению в определенных сферах для усиления устойчивости украинской демократии”.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал результаты саммита НАТО в Вильнюсе хорошими, но не идеальными, поскольку Украина не получила приглашение.

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Источник: CNN
Білий дім, Вільнюс, Владимир Зеленский, Джо Байден, Саммит НАТО, США-Украина, Украина-НАТО
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