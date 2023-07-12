Байден будет откровенным с Зеленским: Салливан о встрече лидеров на саммите НАТО
Президент США Джо Байден будет откровенным во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе, однако планирует “внимательно выслушать” его после того, как он выразил разочарование статусом членства Украины в НАТО.
Об этом заявил в эфире CNN советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
— Мы будем работать с Украиной на пути к НАТО. Но мы не готовы пригласить Украину сегодня. Президент Зеленский, очевидно, имеет другой взгляд на это. Но президент Байден будет сегодня с ним откровенным, как в каждом телефонном разговоре и во время встреч, изложив свое мнение, а затем внимательно выслушав то, что должен сказать президент Украины, — подчеркнул он.
Салливан добавил, что мяч на украинском поле в рамках процесса Годовой национальной программы НАТО, и сейчас “будет уделяться особое внимание быстрому продвижению в определенных сферах для усиления устойчивости украинской демократии”.
Ранее президент Владимир Зеленский назвал результаты саммита НАТО в Вильнюсе хорошими, но не идеальными, поскольку Украина не получила приглашение.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк