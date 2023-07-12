Не хотим оказаться в войне с РФ — Бельгия о решении НАТО по Украине

Сейчас решение пригласить Украину в НАТО не принесет никому пользы, а лишь усилит риск столкновения Альянса с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает РБК-Украина.

— Я могу сказать, что формулировки относительно приглашения Украины достаточно сильные. И я уверен, что Украина станет членом НАТО. Конечно, есть условия, одно из них — окончание войны. И мы будем делать все, чтобы Украина выиграла войну, включая многосторонние гарантии безопасности. Это условие номер один, вы должны выиграть войну. Чтобы вы выиграли войну, мы должны предоставить вам военную помощь, — сказал он.

Премьер Бельгии убежден, что такое решение НАТО не подтолкнет Россию к продолжению агрессии.

— Я считаю, что это решение показывает, что есть полная поддержка странами НАТО Украины для победы в этой войне. Но мы занимаемся тонким балансированием. Мы полностью поддерживаем Украину, и эта поддержка будет значительной и долгой, но мы не хотим сами оказаться в войне с Россией, — добавил Александр де Кроо.

Он подчеркнул, что ни Украине, ни Альянсу не будет пользы, “если страны НАТО окажутся у подножия войны с Россией”.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что гарантии безопасности не являются заменой членства в НАТО.

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