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Израиль и другие страны ООН должны больше делать для Украины — Макрон

Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы Израиль принимал больше участия в вопросе помощи Украине.

Глава Франции на саммите в Вильнюсе отметил, что сейчас время играет на руку Украине, потому что Россия показала первые признаки раскола и стала хрупкой в военном плане. Именно бунт боевиков ЧВК Вагнера показал слабость России.

Эммануэль Макрон высказал свою неизменную поддержку Украине, даже если война станет войной на истощение.

На вопрос журналистов, мог ли бы Израиль увеличить помощь Украине, Макрон ответил утвердительно.

— Да, мы бы надеялись, что Израиль будет принимать больше участия в вопросе Украины. Есть и другие страны ООН, которые верят в демократические ценности, но не предоставили много оборудования. Мы надеемся, что в последующие месяцы эти страны смогут поменять отношение и будут делать больше, — сказал Эммануэль Макрон.

Кроме того, союзники по НАТО также могут и должны больше помогать Украине, особенно во время контрнаступления.

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Также Эммануэль Макрон считает, что президент Владимир Зеленский имеет право требовать приглашения Украины в НАТО. Это справедливо для страны, на территории которой идет война.

— Это справедливо для украинского президента — требовать, потому что он находится в центре войны, защищает суверенитет своей страны, своих людей. Мы должны стоять рядом с международными ценностями, защищая Европу. И это то, что мы делаем — мы защищаем Украину, применяем санкции в отношении России, мы бы хотели избежать эскалации и расширения конфликта, — сказал президент Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что страны Большой семерки согласовали декларацию поддержки Украины и шаги для защиты от будущей агрессии Российской Федерации.

Источник: Голос Америки
Израиль, Еммануель Макрон, Саммит НАТО
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