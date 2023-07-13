Путин приблизил НАТО к своему порогу: Остин о присоединении Швеции к блоку

Предоставление Швеции разрешения стать 32-м членом НАТО было одним из “многих больших достижений” на саммите Организации Североатлантического договора, который состоялся в Литве.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в четверг, 13 июля.

— В начале Путин думал, что он может расколоть НАТО и разделить нас — НАТО на самом деле стало больше, — сказал Остин, отметив недавнее вступление Финляндии в блок и зеленый свет для Швеции на вступление.

Во время интервью Остина спросили, как российский диктатор реагирует на расширение НАТО. Глава Пентагона сказал, что своими действиями Путин приблизил НАТО к своему порогу.

— Я уверен, что Путин очень обеспокоен. Такие страны, как Финляндия и Швеция, приносят много в блок, поэтому мы рады видеть их на борту, — сказал он, добавив, что “они сразу же принесут пользу блоку”.

Остин также сообщил, что существует “широкая поддержка” выделения странами-членами 2% своего валового внутреннего продукта на оборонные расходы и предоставление Украине инвестиций, необходимых ей для самозащиты.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась поддержать заявку Швеции на вступление в блок.

Источник : CNN

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