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РФ построила новый корабль для ударов по Украине, однако есть нюанс

російський корабель
Фото: Depositphotos

В России заявили о введении в строй нового ракетного корабля Циклон, с которого собираются наносить удары по Украине. При этом судно несколько раз не проходило необходимые испытания.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Циклон в 12 раз меньше уничтоженного крейсера Москва и, по данным росСМИ, имеет на борту установки для пуска восьми крылатых ракет типа Калибр.

По словам представителя ВМС, корабль был поставлен в строй без соответствующих испытаний.

Плетенчук отметил, что сначала Циклон должен был их пройти в 2021 году, однако не ему это удалось. Затем россияне в течение 2022 года пытались провести это испытание, но тоже не получилось. В начале этого года РФ снова попробовала это сделать, однако безуспешно.

— Но они ставят его в строй. Потому что им нужна картинка, что они что-то запустили, что-то возродили, пополнили свой флот. Однако корабль, основной задачей которого является запуск крылатых ракет, ни одного пуска крылатых ракет не осуществил, — подчеркнул он.

Ранее в британской разведке сообщили, что ВМС России создали новый Азовский военно-морской округ для поддержки материально-технических и контрпартизанских задач.

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Источник: телемарафон

Война в Украине, Корабель, Росія
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