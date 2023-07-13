В РФ ряд телеканалов начал показывать Лебединое озеро и видео ГУР
Российские телеканалы в Екатеринбурге и Красноярске показали видео от украинской разведки, где говорилось о том, что “настало время расплаты”, также там были кадры из балета Лебединое озеро.
Об этом пишет издание Борус.
Сообщается, что в Красноярске вещание ряда государственных каналов было прервано кадрами из балета Лебединое озеро, после чего россияне также могли посмотреть видео с украинскими военными.
В конце ролика появились надписи “Военная разведка Украины” и “Пришел час расплаты” на украинском языке.
Видео прервали трансляцию на таких госканалах РФ, как Первый канал, СТС, Звезда, РЕН ТВ и другие.
О показе аналогичных видеороликов сообщалось и в Екатеринбурге, пишут 7х7 и Sota.
Пока неизвестно, с чем именно связана такая трансляция телеканалов.
Напомним, в январе этого года в аннексированном Крыму и Белгородской области по телевидению показали обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он говорил о грядущем возвращении территорий под контроль украинских Вооруженных сил.
Со стороны РФ звучали обвинения в атаке на телеканалы неназванных американцев.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк