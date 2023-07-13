В РФ ряд телеканалов начал показывать Лебединое озеро и видео ГУР

Российские телеканалы в Екатеринбурге и Красноярске показали видео от украинской разведки, где говорилось о том, что “настало время расплаты”, также там были кадры из балета Лебединое озеро.

Об этом пишет издание Борус.

Сообщается, что в Красноярске вещание ряда государственных каналов было прервано кадрами из балета Лебединое озеро, после чего россияне также могли посмотреть видео с украинскими военными.

В конце ролика появились надписи “Военная разведка Украины” и “Пришел час расплаты” на украинском языке.

Видео прервали трансляцию на таких госканалах РФ, как Первый канал, СТС, Звезда, РЕН ТВ и другие.

О показе аналогичных видеороликов сообщалось и в Екатеринбурге, пишут 7х7 и Sota.

Пока неизвестно, с чем именно связана такая трансляция телеканалов.

Напомним, в январе этого года в аннексированном Крыму и Белгородской области по телевидению показали обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он говорил о грядущем возвращении территорий под контроль украинских Вооруженных сил.

Со стороны РФ звучали обвинения в атаке на телеканалы неназванных американцев.

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