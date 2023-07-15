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Юлия Захарченко, редактор ленты

$300 млн для Украины: Палата представителей согласовала проект об оборонном бюджете США на 2024 год

$300 млн для Украины: Палата представителей согласовала проект об оборонном бюджете США на 2024 год
Фото: Getty Images

Палата представителей Конгресса проголосовала за проект оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки на 2024 год на сумму в $886 млрд.

В проекте оборонного бюджета Палаты представителей и проекте Сената на помощь Украине заложено $300 млн. Это равноценно сумме, которую запрашивала администрация президента США Джо Байдена, однако на $500 млн меньше, чем было согласовано в прошлом году.

Тогда в рамках оборонного бюджета США выделили Украине $800 млн. Рассмотрение оборонного бюджета в американском Сенате уже запланировано на вторник, 18 июля.

Издание The Hill отмечает, что принятие проекта стало победой для спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и республиканцев.

В то же время Сенат США должен проголосовать за собственный проект закона о национальной обороне. Затем обе палаты будут обсуждать финальный вариант NDAA. Позже законопроект должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену.

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Источник: The Hill
Война в Украине, витрати на оборону, Джо Байден, США
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