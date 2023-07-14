США могут выкупить у Тайваня ПВО Hawk для Украины — СМИ

США выкупят списанные ракеты, которые они продали Тайваню, и предоставят их Украине в рамках пакета военной помощи.

Об этом пишут Taiwan News и China Times.

Так, в пятницу газета China Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что ракеты MIM-23 Hawk III, списанные в июне, будут проданы США.

Как сообщается, в прошлом году в результате консультаций с высокопоставленными чиновниками по национальной безопасности было достигнуто соглашение между двумя странами. Было решено, что после покупки США ракеты будут направлены в украинскую армию для борьбы с российскими беспилотниками и низколетящими самолетами.

Июньский раунд американской военной помощи Украине включал в себя ракеты Hawk, а в январе Axios сообщил, что США обратились к Израилю с просьбой предоставить ракеты Hawk для Украины. Испания также начала отправлять ракеты Hawk в Украину в октябре 2022 года.

Министерство национальной обороны Тайваня отказало Taiwan News в просьбе прокомментировать сообщение, но сообщило, что оружие утилизируется в соответствии с собственными военными правилами. Согласно этим правилам, излишки военной продукции не могут быть проданы, за исключением особых случаев, утвержденных министерством.

По данным ВВС Тайваня, в период с 1965 по 2017 год ракеты Hawk использовались в 41 боевом учении, успешно поражая цели чуть более чем в 90% случаев. Это оружие американского производства предназначено для уничтожения самолетов и перехвата ракет противника и используется многими другими странами, в том числе Сингапуром и Японией.

Тайвань заменит списанное оружие на ракету Sky Bow III (TK-3) местной разработки.

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