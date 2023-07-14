В российском Курчатово прогремели взрывы: в городе расположена Курская АЭС

Взрывы прогремели в Курчатово Курской области, в районе, где расположена Курская АЭС.

Об этом сообщают местные жители и российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, в Курской области сработала противовоздушная оборона.

В то же время как украинские военные или политики, так и представители российской власти пока не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 506-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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