В российском Курчатово прогремели взрывы: в городе расположена Курская АЭС
Взрывы прогремели в Курчатово Курской области, в районе, где расположена Курская АЭС.
Об этом сообщают местные жители и российские Telegram-каналы.
По предварительным данным, в Курской области сработала противовоздушная оборона.
В то же время как украинские военные или политики, так и представители российской власти пока не комментировали информацию о взрывах.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 506-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк