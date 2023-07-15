В Израиле был госпитализирован премьер Нетаньяху из-за плохого самочувствия: что известно
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в отделение неотложной помощи медицинского центра из-за плохого самочувствия.
Об этом пишет израильское издание The Times of Israel.
Отмечается, что глава правительства еврейского государства был доставлен в медцентр Шиба в городе Рамат-Гани.
— Его состояние хорошее, и он проходит медицинские тесты, — сообщили в канцелярии премьер-министра.
Источники, близкие к премьеру Израиля, говорят, что ранее Нетаньяху жаловался на плохое самочувствие.
До госпитализации премьер Израиля находился в доме в Кейсарии.
Как пишет Jerusalem Post со ссылкой на источники из медцентра, Нетаньяху потерял сознание, в результате чего упал и ударился головой.
Впоследствии премьер еврейского государства выступил с заявлением к израильтянам, где рассказал детали случившегося.
— Вчера я провел некоторое время в Кинерете с женой, на солнце, без шапки и без воды. Не лучшая идея, — рассказал он улыбаясь.
Нетаньяху добавил, что сейчас чувствует себя хорошо и призвал соотечественников быть осторожнее в жару, которая накрыла Израиль.
Напомним, Израиль с начала полномасштабного вторжения пытается отстаивать так называемую позицию нейтралитета. Официальный Иерусалим отказывается предоставлять Украине оружие и систему противовоздушной обороны Железный купол, поскольку израильские чиновники опасаются, что технологии достанутся Ирану, который тесно сотрудничает с Россией.
В то же время Израиль не поддерживает агрессию России против Украины.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова