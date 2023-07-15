Выкрикивали “Слава Путину”: в Польше на украинку с тремя детьми напали пьяные мужчина и женщина

В городе Ополе (Польша) 45-летняя украинка Надежда из Тернополя, которая вместе с тремя детьми возвращалась на автобусе с прогулки, стала жертвой агрессии со стороны пьяных мужчины и женщины.

Инцидент произошел 6 июля на автобусной остановке по улице Прушковской.

Украинка рассказала, что с ними в автобусе ехала пара (на вид 25-27 лет), от которых пахло алкоголем. Они вышли на той же остановке.

По ее словам, еще внутри женщина и мужчина заинтересовались тем, что она разговаривает с детьми на украинском языке, а выйдя из автобуса, вдруг начали их оскорблять, вспоминая российского диктатора Путина.

Напоследок они толкнули украинку и направились к ближайшему магазину за алкоголем.

Надежда вызвала полицию и осталась ждать на остановке. Тем временем пьяная пара вернулись из магазина. Они махали перед лицом бутылкой и показали средний палец, прежде чем сесть в автобус. Мужчина также выкрикивал “Слава Путину” и “Украину на**й”.

Украинка хорошо знает Ополе, потому что уже 20 лет приезжает сюда работать уборщицей. Во время каникул дети, которым сейчас 8, 10 и 13 лет, приехали навестить свою маму.

— Мне нравится Ополе, потому что люди здесь милые и дружелюбные. Это дружелюбие еще больше возросло после того, как Россия вторглась в Украину. Много раз слышала от людей слова поддержки. С такой агрессией, которая коснулась моей семьи, я столкнулась впервые несколько дней назад, — рассказала женщина.

Полиция разыскивает напавших на украинку с детьми. Им грозит до 3 лет лишения свободы за оскорбления по национальному признаку.

Правоохранители сказали, что поиск этих мужчины и женщины — вопрос времени, поскольку и автобус, и магазин оборудованы камерами наблюдения.

Источник: Nowa Trybuna Opolska

Фото: Nowa Trybuna Opolska

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