Китай и Россия начинают совместные учения в Японском море

В воскресенье, 16 июля, китайская военно-морская флотилия отправилась в Японское море, чтобы присоединиться к военно-морским и военно-воздушным силам РФ для проведения учений.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Минобороны Китая.

Военные учения стран направлены на “обеспечение безопасности стратегических водных путей”.

Отмечено, что учения под кодовым названием Север/Взаимодействие-2023 знаменуют собой усиление военного сотрудничества между Китаем и РФ после вторжения Москвы в Украину и происходят в то время, как Пекин продолжает игнорировать призывы США возобновить военную коммуникацию.

Как пишет Минобороны КНР, китайская флотилия в составе пяти военных кораблей и четырех корабельных вертолетов вышла из восточного порта Циндао и встретится с российскими силами в “заранее определенном районе”.

Газета Global Times отмечает, что это будет первый случай, когда в учениях примут участие оба российских флота. Среди кораблей — Громкий и Совершенный, которые ранее в этом месяце провели отдельные тренировки с китайскими военно-морскими силами в Шанхае по отработке строевых приемов, связи и спасательных работ.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс сообщил, что, несмотря на российское вторжение в Украину, Китай представляет для США большую угрозу, поскольку китайский правитель Си Цзиньпин имеет непосредственные планы по изменению мирового порядка.

Источник : Reuters

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