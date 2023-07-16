РФ наплевать на жизнь: в Беларуси через радио призвали сопротивляться захвату государства

В Гомельской области Беларуси местным жителям транслировали аудиообращение через радио, в котором призывали не участвовать в полномасштабной войне России против Украины, а также не дать государству-агрессору захватить собственную страну.

Соответствующую видеозапись, на которой водитель записал это радиообращение, начали распространять в социальных сетях. Предварительно, запись создали в Борщевке Гомельской области, расположенной в 15 км возле государственной границы Украины.

— Враг убивает детей, женщин и стариков. Наносит удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре. Надо готовиться к любым вызовам. Руководству РФ плевать на жизнь россиян, а тем более на жизнь белорусов и их свободу, — говорится в сообщении.

В обращении отмечается, что РФ с помощью провокаций и лжи пытается привлечь жителей Беларуси к войне против Украины, чтобы вместе с ними разделить ответственность за военные преступления.

Белорусам рассказали, что РФ использует территорию РБ для ядерного шантажа всего мира, а также напомнили о передислокации боевиков частной военной компании Вагнера, которые совершили большое количество преступлений.

Источник : 24 канал

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