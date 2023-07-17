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Юлия Захарченко, редактор ленты

Здесь нет магии: эксперты обсудили различия между тактикой наступления ВСУ и войск США

Здесь нет магии: эксперты обсудили различия между тактикой наступления ВСУ и войск США
Фото: Getty Images

Если бы американские войска вели контрнаступление на территории Украины, тогда США опирались бы на поддержку авиации. С помощью самолетов можно было бы разбить укрепления российской армии перед отправкой украинской пехоты.

Так считают бывший советник Пентагона Дмитрий Альперович, исследователь Центра военно-морского анализа Майкл Кофман, британский исследователь Роб Ли из евразийской программы Института внешней политики.

Иностранные эксперты отмечают, что украинские воины испытывают недостаток авиации, а также не имеют большого количества бронетехники и артиллерийского вооружения. По мнению аналитиков, это приводит к большим потерям личного состава на фронте.

— Здесь нет магии. Нужно пройти через минное поле. Вы несете много потерь, — рассказал Альперович.

По его мнению, успешность американских войск могла стать лучше, однако не намного. Он считает, что США так бы все равно не воевали, а сначала разбомбили минные поля и линии окопов перед тем, как отправить туда хотя бы одного солдата.

Однако Украина не имеет таких возможностей из-за недостатка соответствующего вооружения, которые могли бы предоставить западные партнеры и союзники.

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Источник: Голос Америки
Война в Украине, військовослужбовці, ВСУ, Минирование, Украина-США, українські військові
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