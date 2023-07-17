Циничный шаг. Глава Еврокомиссии осудила выход РФ из зерновой инициативы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решительно осудила заявления России о прекращении действия Черноморской зерновой инициативы.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

– Я решительно осуждаю циничный шаг России прекратить Черноморскую зерновую инициативу, несмотря на усилия ООН и Турции, – заявила она.

Фон дер Ляйен отметила, что Европейский Союз работает над обеспечением продовольственной безопасности для незащищенных слоев населения мира.

“Маршрутами солидарности” ЕС продолжит вывозить агропродовольственную продукцию из Украины и на мировые рынки.

Напомним, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие зернового соглашения, которое завершается 17 июля.

Позже, на пресс-конференции, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что зерновая сделка может “войти в историю как пример успешной дипломатии”, несмотря на решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы.

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