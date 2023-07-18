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Валентина Чорна, редактор ленты

ЕС хочет наладить совместные закупки газа после отказа от российского импорта

Газ
Фото: Dreamstime

Европейский Союз хочет сделать постоянными совместные закупки газа, которые были антикризисной мерой после отказа от российского импорта.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Еврокомиссия предлагает расширить действие механизма, добавив закупку водорода и декарбонизированных газов, таких как биометан.

В перспективе в совместные закупки могут войти и другие энергетические товары или услуги, такие как улавливание и хранение углерода.

Участие в платформе совместных закупок будет добровольным и станет обязательным только в случае очередного энергетического кризиса.

Согласно документу, механизм по-прежнему будет запрещать закупку газа в России. Это связано с российской агрессией против Украины, использованием ею энергии как оружия, а также с целью диверсификации поставок, направленной на отказ от ископаемого топлива РФ.

Bloomberg отмечает, что Еврокомиссия признала успешной модель совместных закупок газа.

Состоялось уже два тендера, которые позволили найти и заказать 23 млрд куб. м газа, что эквивалентно примерно 15% ежегодных довоенных поставок из России.

Это предложение будет включено в пакет водорода и декарбонизации, который сейчас обсуждается странами-членами и Европейским парламентом.

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ЕС хочет наладить совместные закупки газа после отказа от российского импорта

Європейський Союз, Газ
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