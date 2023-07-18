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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Эквивалентна обстрелу голодающих людей: Бербок о ракетной атаке РФ по Одессе

Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Каждая ракета, выпущенная Россией по украинскому порту Одессы, эквивалентна ракетному обстрелу людей, которые голодают в мире.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник, 18 июля.

Ее комментарий прозвучал после того, как Россия выпустила ракеты по украинским портам на следующий день, как вышла из зерновой сделки.

Решение Москвы выйти из зерновой сделки заставило ООН предупредить, что это может привести к голоду во всем мире.

После этого президент Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить работу зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате, без России.

В ночь на 18 июля россияне совершили массированную атаку дронами и ракетами на Одессу. Оккупанты, в частности, запустили шесть крылатых ракет Калибр.

Украинские военные сбили все, но обломки и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры города и несколько частных домов.

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Источник: The Guardian
Зерно, Німеччина, Одесса, Ракетные удары России
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