Украина стала “боевой лабораторией” и показала, как нужно воевать в ХХІ веке — Уоллес
Министр обороны Бен Уоллес назвал Украину боевой лабораторией для украинцев и их западных союзников, которые испытывают новое вооружение и технологии в войне против российских войск.
Об этом сообщает телеканал Sky News.
По словам Уоллеса, Украина настолько жаждет выжить, что Киев отказался от правил и норм мирного времени, чтобы испытать новое оружие и модификации, предложенные союзниками. От этих инноваций выигрывают и союзники Украины.
— Они (украинцы — Ред.) вынуждены были рисковать и экспериментировать с тем, чего не знают, как оно работает. Они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это показало нам путь, — сказал министр обороны.
Бен Уоллес подчеркнул, что очень сожалеет о тех обстоятельствах, при которых украинцам пришлось учиться пользоваться новым вооружением, но это показало, как нужно действовать в ХХІ веке на поле боя.
Ранее Уоллес стал объектом горячих дискуссий после заявлений о том, что Великобритания “не Amazon” и людям не хватает благодарности, говоря об Украине и президенте Владимире Зеленском.
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская