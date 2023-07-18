Украина стала “боевой лабораторией” и показала, как нужно воевать в ХХІ веке — Уоллес

Министр обороны Бен Уоллес назвал Украину боевой лабораторией для украинцев и их западных союзников, которые испытывают новое вооружение и технологии в войне против российских войск.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

По словам Уоллеса, Украина настолько жаждет выжить, что Киев отказался от правил и норм мирного времени, чтобы испытать новое оружие и модификации, предложенные союзниками. От этих инноваций выигрывают и союзники Украины.

— Они (украинцы — Ред.) вынуждены были рисковать и экспериментировать с тем, чего не знают, как оно работает. Они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это показало нам путь, — сказал министр обороны.

Бен Уоллес подчеркнул, что очень сожалеет о тех обстоятельствах, при которых украинцам пришлось учиться пользоваться новым вооружением, но это показало, как нужно действовать в ХХІ веке на поле боя.

Ранее Уоллес стал объектом горячих дискуссий после заявлений о том, что Великобритания “не Amazon” и людям не хватает благодарности, говоря об Украине и президенте Владимире Зеленском.

Источник : Sky News

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