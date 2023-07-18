Европарламент призвал суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко

Комитет по иностранным делам Европарламента 18 июля принял новый доклад об отношениях ЕС с Беларусью, в котором говорится об ответственности режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко за ущерб, нанесенный Украине войной, совершенные преступления и роль в незаконном вывозе украинских детей.

Поэтому евродепутаты призвали институты ЕС и государства-члены принять все необходимые меры на международном уровне, чтобы обеспечить уголовное преследование белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.

— Поскольку Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, депутаты Европарламента призывают МУС рассмотреть возможность выдачи аналогичного ордера на арест Александра Лукашенко, — говорится в заявлении.

По их мнению, Совет ЕС также должен расширить список белорусских и российских лиц, на которых распространяются европейские санкции, включая тех, которые причастны к принудительной депортации украинских детей.

Кроме того, Европарламент осудил режим Лукашенко как соучастника агрессивной войны РФ против Украины.

17 марта 2023 года МУС выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Источник: European Parliament

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