Хорватию и Словению накрыли мощные ливни, по меньшей мере 4 человека погибли

В среду, 19 июля, Хорватию и Словению накрыл мощный шторм со шквальным ветром и проливным дождем. В результате непогоды погибли по меньшей мере четыре человека, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press.

В хорватской столице Загребе, по данным полиции, двое мужчин погибли от падения деревьев, еще один получил тяжелые ранения из-за падения строительного крана.

В городе Черник погиб человек, когда на его авто упало дерево.

Сильный дождь привел к сбоям в работе городского транспорта, вызвал перебои в электроснабжении и повалил деревья, заблокировав улицы.

В соседней Словении сильный ветер валил деревья и срывал крыши с домов.

Один человек погиб, еще один — получил ранения, также от падения дерева, в районе озера Блед.

Неблагоприятные погодные условия сегодня наблюдаются и во Львовской области. Из-за непогоды без электричества остались 74 населенных пункта, сообщил ОВА Максим Козицкий.

Больше всего отключений на Дрогобычском, Самборском, Турковском и Стрыйском направлениях.

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