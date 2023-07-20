Хорватию и Словению накрыли мощные ливни, по меньшей мере 4 человека погибли
В среду, 19 июля, Хорватию и Словению накрыл мощный шторм со шквальным ветром и проливным дождем. В результате непогоды погибли по меньшей мере четыре человека, еще несколько получили ранения.
Об этом сообщает Associated Press.
В хорватской столице Загребе, по данным полиции, двое мужчин погибли от падения деревьев, еще один получил тяжелые ранения из-за падения строительного крана.
В городе Черник погиб человек, когда на его авто упало дерево.
Сильный дождь привел к сбоям в работе городского транспорта, вызвал перебои в электроснабжении и повалил деревья, заблокировав улицы.
#Unwetter in #kroatien #zagreb Baukran stürzt ein pic.twitter.com/cK3CH8XIL2
— Goran Majić (@Goran_Majic) July 19, 2023
В соседней Словении сильный ветер валил деревья и срывал крыши с домов.
Один человек погиб, еще один — получил ранения, также от падения дерева, в районе озера Блед.
Неблагоприятные погодные условия сегодня наблюдаются и во Львовской области. Из-за непогоды без электричества остались 74 населенных пункта, сообщил ОВА Максим Козицкий.
Больше всего отключений на Дрогобычском, Самборском, Турковском и Стрыйском направлениях.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая