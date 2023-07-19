Кандидат в президенты США Десантис назвал войну в Украине “вторичным интересом”

Губернатор штата Флорида и кандидат в президенты США Рон Десантис преуменьшил значение войны в Украине.

В интервью CNN он сказал, что война, которую развязала Россия против Украины, является вторым или третьим по важности приоритетом для Соединенных Штатов.

Некоторые республиканцы критикуют Десантиса за то, что он называет войну в Украине “территориальным спором”, который не представляет “жизненно важных” национальных интересов.

Но в интервью CNN он усилил свою риторику, назвав войну “вторичным или третичным интересом”. При этом он сказал, что “готов быть полезным, чтобы довести ее до завершения”.

— Целью должен быть устойчивый, долговременный мир в Европе, но такой, который не поощряет агрессию, — сказал губернатор Флориды.

На вопрос, прекратит ли он вооружать Украину или оказывать ей финансовую поддержку в случае победы в выборах, Десантис не ответил.

Зато он высказался за то, чтобы переориентировать американскую армию с Европы на Азию и Китай.

— Я не собираюсь уменьшать наши запасы и не отправлять (их, — Ред.) на Тайвань. Я не собираюсь делать нас менее способными реагировать на потребности, — сказал Десантис.

В интервью он назвал будущее островного государства с ограниченным международным признанием “значительным интересом”.

Ранее Десантис заявлял в интервью, что хотел бы увидеть “урегулирование” войны в Украине до 2025 года. Он также сказал, что американская армия не должна быть втянутой в войну.

Источник : CNN

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