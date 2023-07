В центре Йоханнесбурга прогремел взрыв: дорога обвалилась, есть пострадавшие

В среду, 19 июля, в ЮАР в центре Йоханнесбурга прогремел мощный взрыв, который вызвал частичный обвал дороги.

Об этом сообщила местная радиостанция SABC. В результате взрыва повреждены несколько автомобилей.

По предварительной версии, причиной инцидента могла стать утечка газа в подземном газопроводе. На месте работают спасатели, все обстоятельства уточняются.

???????????? — There was an explosion in #Johannesburg. pic.twitter.com/8WpLb4V4PY

— ????????The Informant (@theinformantofc) July 19, 2023