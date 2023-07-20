В центре Йоханнесбурга прогремел взрыв: дорога обвалилась, есть пострадавшие
В среду, 19 июля, в ЮАР в центре Йоханнесбурга прогремел мощный взрыв, который вызвал частичный обвал дороги.
Об этом сообщила местная радиостанция SABC. В результате взрыва повреждены несколько автомобилей.
По предварительной версии, причиной инцидента могла стать утечка газа в подземном газопроводе. На месте работают спасатели, все обстоятельства уточняются.
???????????? — There was an explosion in #Johannesburg. pic.twitter.com/8WpLb4V4PY
— ????????The Informant (@theinformantofc) July 19, 2023
Людей призывают держаться подальше от места происшествия и избегать дорог вблизи или на улицах Симмондс и Элофф в центре Йоханнесбурга.
Премьер-министр Гаутенга Паньяза Лесуфи, который находится на месте происшествия, заявил, что повреждения значительные.
По его словам, от последствий взрыва были спасены девять человек, которые сейчас находятся в больнице. О погибших информации не поступало.
Suspected Gas explosion in Bree Street, Johannesburg CBD. pic.twitter.com/GqZInpx0kP
— Man’s NOT Barry Roux (@AdvoBarryRoux) July 19, 2023
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