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Валентина Чорна, редактор ленты

В центре Йоханнесбурга прогремел взрыв: дорога обвалилась, есть пострадавшие

вибух у ПАР в центрі Йоганнесбурга

В среду, 19 июля, в ЮАР в центре Йоханнесбурга прогремел мощный взрыв, который вызвал частичный обвал дороги.

Об этом сообщила местная радиостанция SABC. В результате взрыва повреждены несколько автомобилей.

По предварительной версии, причиной инцидента могла стать утечка газа в подземном газопроводе. На месте работают спасатели, все обстоятельства уточняются.

Людей призывают держаться подальше от места происшествия и избегать дорог вблизи или на улицах Симмондс и Элофф в центре Йоханнесбурга.

Премьер-министр Гаутенга Паньяза Лесуфи, который находится на месте происшествия, заявил, что повреждения значительные.

По его словам, от последствий взрыва были спасены девять человек, которые сейчас находятся в больнице. О погибших информации не поступало.

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Взрыв
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