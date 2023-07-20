Член Палаты лордов Британии предлагает пригласить РФ в НАТО в обмен на завершение войны

Член Палаты лордов Великобритании Индарджит Сингх предположил, что России могут предложить перспективу членства в НАТО в обмен на вывод ее войск из Украины.

Газета The Guardian пишет, что Сингх заявил об этом в Палате лордов.

Он считает, что предложение членства в НАТО повредит имиджу диктатора Владимира Путина как “сильного человека” и поможет установить мир во всем мире.

По его словам, Путин любит изображать себя сильным.

— Господин Путин любит изображать себя сильным мужчиной, который защищает матушку-Россию от мнимой угрозы со стороны НАТО. Если Запад открыто предложит России членство в НАТО в обмен на ее полный вывод войск из Украины, это полностью разрушит доверие к Путину, поможет прекратить страдания украинского народа и будет способствовать делу мира во всем мире, — сказал Сингх.

На это заявление отреагировал член Палаты лордов Тарик Ахмад. Он выразил уверенность в том, что лорд Сингх имеет добрые намерения, но добавил, что не может согласиться с его предложением.

— Есть только один, кто может остановить эту войну, это Путин, и он может сделать так прямо сейчас, — сказал Ахмад.

Издание напомнило, что Сингх ранее уже делал неоднозначные предложения. В частности, в октябре 2022 года он говорил, что “если расформировать НАТО, то это могло бы дать Путину путь к отступлению, в котором он так отчаянно нуждается”, а “если это не сработает, то по крайней мере покажет россиянам, что Путин за человек”.

Источник : The Guardian

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