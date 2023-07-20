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Татьяна Забожко, редактор ленты

К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане

Пожежа в бані в Москві

В Москве до двух ночи 20 июля ликвидировали пожар в банном комплексе на улице Угрешской.

Боролись с возгоранием на 500 кв. м двухэтажного нежилого здания сто спасателей с помощью 30 единиц техники.

Однако пожар был настолько мощным, что сил и средств не хватало.

Поэтому российским МЧСникам пришлось привлечь к работам вертолет Московского авиационного центра и катер.

Людей, уверяют в МЧС России, в здании не было. Информация о пострадавших не поступала.

Источник: МЧС России

Москва, Пожар
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