К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
В Москве до двух ночи 20 июля ликвидировали пожар в банном комплексе на улице Угрешской.
Боролись с возгоранием на 500 кв. м двухэтажного нежилого здания сто спасателей с помощью 30 единиц техники.
Однако пожар был настолько мощным, что сил и средств не хватало.
Поэтому российским МЧСникам пришлось привлечь к работам вертолет Московского авиационного центра и катер.
Людей, уверяют в МЧС России, в здании не было. Информация о пострадавших не поступала.
Источник: МЧС России
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая