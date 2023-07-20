Названы две страны, которые больше всего изготавливают компонентов для оружия РФ

Швейцария лидирует в Европе по изготовлению компонентов для российского оружия, несмотря на формальный нейтралитет, а банки страны хранят российскую наличность в размере не менее $200 млрд.

Об этом сообщили эксперты во время заседания Хельсинской комиссии США в Конгрессе во время слушаний.

По результатам расследований выяснилось, что банки Швейцарии помогают РФ избегать санкций и экспортного контроля, для пополнения военных запасов.

Соучредитель антикоррупционного проекта OCCRP Дрю Салливан заявил, что швейцарские банки контролируют значительно больше средств России, чем говорится в официальных данных.

— Мы считаем, что часто упоминаемая цифра в $200 млрд российских средств в швейцарских банках является очень заниженной. Швейцарские банки работают по всему миру и контролируют триллионы долларов как внутри, так и за пределами страны, — заявил Салливан.

Он добавил, что многие из этих активов представлены доверенными лицами оффшорных компаний, акциями и другими структурами по всему миру, которые трудно отследить.

По оценкам OCCRP, общая сумма российских денег, контролируемая банками Швейцарии, “скорее всего, вдвое больше, чем все считают, и составляет $400 млрд”.

Исполнительный директор антикоррупционного комитета НАКО Елена Трегуб сказала, что Швейцария занимает первое место в Европе по изготовлению составляющих, которые нашли в российском вооружении. В то же время она отметила, что первое место среди Западных стран принадлежит производителям оружия из США.

По ее словам, в российском оружии было обнаружено около 300 компонентов, изготовленных в США, 60 различными американскими компаниями.

Когда речь идет о других странах, она отметила, что первое место в Европе – у Швейцарии, далее следуют Германия, Нидерланды, Великобритания, Австрия и Франция. Также были найдены компоненты, изготовленные в Японии. Трегуб назвала эту проблему глобальной, которую должны решать все страны.

Гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital и руководитель глобальной кампании Magnitsky Justice Билл Браудер считает, что Швейцария целенаправленно находит пути избежать санкций наложенных на Россию.

— На мой взгляд, то, что происходит в Швейцарии, это лишь верхушка гораздо большего айсберга… Швейцарское правительство пытается создать видимость, что они что-то делают, однако, на практике, швейцарское правительство не хочет делать ничего, потому что от грязных российских средств в Швейцарии можно получить большую прибыль, — считает он.

Браудер заявил, что США должны отреагировать на нынешнюю позицию Швейцарии соответствующими санкциями. Он отметил, что речь идет не о разрыве отношений с Берном, потому что это было бы “безумием”, но добавил, что в швейцарской системе “явно происходит противозаконная деятельность”.

Источник : Голос Америки

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