Мировые цены под угрозой: CNN о выходе РФ из зерновой сделки и возможном влиянии Китая

Российский диктатор Владимир Путин поставил под угрозу мировые цены на продовольствие на фоне выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы и бомбардировок украинских портов.

Об этом говорится в анализе американского телеканала CNN.

Канал обращает внимание на последние бомбардировки портовой инфраструктуры в Одессе и Одесской области.

В Кремле утверждают, что это якобы “возмездие” за недавнее повреждение Керченского моста, который соединяет незаконно оккупированный Крым с материковой частью России.

Однако CNN обращает внимание, что удары по украинским портам совпадают по времени с отказом РФ от зернового соглашения, в рамках которого Украина могла экспортировать свое зерно и другую агропродукцию в страны мира через Черное море.

По словам корреспондента телеканала Алекса Марквардта, который находится в Одессе, в течение последних ночей город подвергся самым жестким бомбардировкам с начала полномасштабной войны.

Как спрогнозировала в комментарии CNN администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр, Россия будет продолжать наносить удары по объектам инфраструктуры Украины на фоне военных неудач оккупантов на фронте.

– Если ты бандит и агрессор, всегда проще обстрелять ракетами и дронами гражданскую инфраструктуру. Итак, я считаю, что мы должны ожидать худшего от РФ, поскольку она продолжает борьбу на поле боя, — заявила Пауэр.

Она добавила, что диктатор Путин “играет в рулетку” с жителями беднейших стран мира, которым грозит голод.

По словам Пауэр, возвращение РФ к зерновому соглашению потребует давления не только со стороны Соединенных Штатов и ООН, но и тех стран Африки, которые “больше всего пострадают от более высоких цен на зерно”.

Украинское зерно как ключ к продовольственной безопасности

CNN называет украинское зерно ключом к поставке продовольствия на мировой рынок.

Телеканал отмечает, что цены на пшеницу и кукурузу на мировых рынках подскочили в понедельник, 17 июля, после того, как Россия вышла из соглашения. Очередное повышение цен произошло в среду, 19 июля, после атаки на одесские порты и после того, как исчезла надежда на то, что РФ вновь присоединится к зерновой инициативе.

Так, фьючерсы на пшеницу, кукурузу и рапс на парижской бирже Euronext достигли многомесячного максимума – 7,8, 5,7 и 5,6% соответственно. А фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли почти на 8% – до $7,25 за бушель.

Журналисты обращают внимание, что в прошлом году экономические потрясения, включая последствия войны в Украине и пандемии, стали основными причинами острой нехватки продовольствия в 27 странах мира, что повлияло на почти 84 млн человек.

А в международной некоммерческой организации IRC (International Rescue Committee) подчеркивали, что срыв зерновой сделки “больше всего ударит по тем, кто находится на грани голодной смерти”.

Смогут ли Турция и Китай вернуть РФ к соглашению

CNN напоминает, что Турция вместе с ООН выступали посредниками Черноморской зерновой инициативы. Теперь турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с диктатором Путиным в августе.

Как объяснил в комментарии каналу профессор Университета Санкт-Галлена (Швейцария) Саймон Эвенетт, без нового зернового соглашения можно будет использовать железную дорогу для доставки украинского зерна в порты Румынии или юго-восточной Европы. Проблемы в обоих этих сценариях – время и деньги. В то же время возможности портов в Румынии расширяются.

Следует также отметить, что на украинское зерно рассчитывал Китай, который имеет достаточно тесные отношения с РФ. Эвенетт объяснил, что Китай теоретически мог бы надавить на Россию, чтобы та вернулась к Черноморской зерновой инициативе. Тем более что китайские территории пострадали от засухи.

– Если эти засухи окажутся такими значительными, как это подчеркивают, то, возможно, Пекин будет вынужден использовать рычаги давления на Россию, чтобы смягчить это. Но я думаю, что здесь есть ряд “если”. Пока неясно, действительно ли Пекин значительно беспокоят собственные потребности в продовольственной безопасности, – объяснил профессор.

Как известно, 17 июля в Кремле объявили, что РФ не будет продлевать действие зернового соглашения.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН и Турции совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.

В последние дни Россия во время ночных атак целенаправленно выпустила ракеты по зерновым терминалам в портах Одессы и Черноморска, нанеся значительный ущерб их инфраструктуре и уничтожив десятки тонн зерна.

В ответ на удары Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту людей и портовой инфраструктуры.

Источник : CNN

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