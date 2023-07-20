В списке почти 100 компаний РФ: США ввели новые санкции против России
Соединенные Штаты Америки расширили санкции против российских компаний и физических лиц. В обновленный список попали 95 российских компаний и 18 физлиц.
Обновленные санкционные списки в четверг, 20 июля, обнародовало Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
Под санкции попали: первый замглавы Минэнергетики РФ Павел Сорокин, первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, первый заместитель главы Минпромторга России Василий Осьмаков, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев и другие.
Новые экономические санкции США были введены против российских предприятий, работающих или работавших в оборонном и связанном с ним секторе экономики Российской Федерации.
К юридическим лицам, включенным в санкционный список, попали научно-исследовательские институты, предприятия военно-промышленного комплекса, производители оборудования и поставщики услуг нефтегазовой отрасли, а также банки, в частности Тинькофф, Локо-банк и Солидарность.
Также санкции были наложены на 14 кораблей, принадлежащих ОАО Сахалинское морское пароходство.
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