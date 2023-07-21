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Юлия Захарченко, редактор ленты

Будет ответ, больше энергии для победы и восстановления справедливости: Зеленский об атаках РФ

Будет ответ, больше энергии для победы и восстановления справедливости: Зеленский об атаках РФ
Фото: Офис президента

Только абсолютное зло может наносить ракетные удары, которые осуществляет Россия. Однако будет ответ, еще больше консолидации мира для защиты и совместных действий, энергии ради победы, стремление справедливости, справедливого наказания РФ за все преступления этой войны.

Об этом в вечернем видеообращении за 21 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаки РФ по Одесской, Черниговской, Донецкой и других областях.

Президент провел длительное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором разобрали вопрос защиты городов, громад, портов от российских ударов.

— Если кто-то там в России надеется, будто они смогут сделать Черное море пространством произвола и терроризма, то у них это не получится. Знаем, как защититься, видим в мире готовность работать вместе в дальнейшем и более активно, чтобы дать покой этому региону, — уверяет глава государства.

Зеленский сегодня вечером планирует провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди главных тем — Черноморский регион, продовольственная безопасность и другие.

— Как и всегда, на Ставке были подробные доклады военных, разведок, пограничников об имеющейся ситуации на передовой. И не только на ключевых направлениях активных действий, но и в целом о границе, вероятном развитии ситуации.

Тема постоянного внимания — обеспечение боеприпасами, производство снарядов и дронов, а не только поставки от партнеров. Каждую неделю Украина фиксирует большие результаты и рост возможностей.

Президент поблагодарил всех украинских военных, летчиков, зенитчиков, мобильные огневые бригады за меткость и способность возвращать свое.

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Война в Украине, Война на Донбассе, Владимир Зеленский, Донецкая область, Одесса, Одесская область, Офис президента, Ракетные удары России
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