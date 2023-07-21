Эрдоган надеется на продолжение зерновой сделки и планирует поговорить с Путиным

Турция выступает против прекращения Черноморской зерновой инициативы.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство Anadolu.

Он подчеркнул, что прекращение соглашения не только повысит мировые цены на продовольствие, но и будет иметь ряд других последствий, начиная от голода в некоторых регионах и заканчивая новыми волнами миграции.

— Мы без колебаний выступаем за продолжение инициативы, чтобы предотвратить это. Я считаю, что, подробно обсудив этот вопрос с Путиным, мы обеспечим продолжение этого гуманитарного движения, — подчеркнул президент Турции.

Также Эрдоган сказал, что у российского диктатора Путина есть определенные ожидания от Запада по зерновой сделке, отметив, что “западные страны должны принять меры по этому поводу”.

Президент Турции добавил, что, вероятно, вскоре у него будет телефонный разговор с Путиным, не дожидаясь их личной встречи в августе.

— Я верю, что мы обеспечим продолжение Черноморской зерновой инициативы до того, как процесс затянется, — сказал он.

Ранее издание Bild со ссылкой на эксперта сообщило, что российский диктатор Владимир Путин может вернуться к зерновой сделке из-за давления Турции и Китая.

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