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После ареста Гиркина: в Москве задержали коллаборациониста Губарева

Павло Губарєв
Фото: УНИАН

В пятницу, 21 июля, в Москве задержали бывшего “народного губернатора” Донецкой области Павла Губарева.

По данным росСМИ, Губарева задержали у здания Мещанского районного суда, когда он давал комментарий журналистам по делу Игоря Стрелкова.

Из видео очевидцев следует, что к нему подошли несколько полицейских в форме. Люди, собравшиеся у здания суда, встретили действия полиции криками Позор!

Перед этим Губарев вышел с одиночным пикетом к зданию суда, требуя освободить своего соратника Игоря Стрелкова.

Обновлено 21:39. Впоследствии Павел Губарев в своем Telegram-канале сообщил, что после задержания его “отпустили после разъяснений о недопустимости одиночных пикетов”.

Павел Губарев — один из террористов “ДНР”, весной 2014 года объявил себя “народным губернатором” Донецкой области.

Вербовал людей в вооруженные формирования сепаратистов и помогал захватывать украинские территории.

Напомним, что сегодня в Москве арестовали экс-главаря “ДНР” Игоря Гиркина (Стрелкова).

Суд отправил его в СИЗО на два месяца, до 18 сентября. Гиркина обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Источник: Медуза
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