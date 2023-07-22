РФ пытается устранить рыночного конкурента: заседание Совбеза ООН из-за срыва зерновой сделки

Совет безопасности Организации Объединенных Наций собрался для обсуждения срыва Россией Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН. Там утверждают, что зерновая сделка принесла пользу более бедным странам, помогла снизить цены на продовольствие более чем на 23% во всем мире.

— Новая волна атак на украинские порты может иметь далеко идущие последствия для глобальной продовольственной безопасности, в частности, в развивающихся странах, — заявила глава ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло в Совете безопасности ООН.

В рамках Всемирной продовольственной программы ООН отправили около 725 тыс. тонн украинского зерна для помощи жителям в Афганистане, Джибути, Эфиопии, Кении, Сомали, Судане и Йемене.

РФ ведет переговоры по экспорту продовольствия в страны, которые больше всего нуждаются в агропродукции, после выхода из соглашения, но пока не подписала никаких контрактов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Срыв зерновой сделки — это удар в спину

Представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд отметила, что выход России из зерновой сделки Кения назвала ударом в спину стран Африканского Рога, которые уже пострадали от засухи.

— Российские ракетные обстрелы уничтожили более 60 тыс. тонн зерна. Этого достаточно, чтобы прокормить 270 тыс. человек в течение года, — подсчитала представительница Британии.

Вудворд согласилась с заявлением представителя США и сказала, что российский экспорт продовольствия значительно превышает довоенный уровень. В то же время она обратила внимание, что санкции никогда не накладывались на российский экспорт продовольствия и удобрений.

— Великобритания работала со своим банковским и страховым секторами, чтобы облегчить транзакции, а ООН неустанно трудилась над решением проблем РФ. Мы знаем, что так называемые причины расторжения соглашения Россией являются чушью. До 24 млн тонн украинского продовольствия сейчас может не попасть на мировые рынки из-за РФ. Последние требования России приравниваются к тому, чтобы держать в заложниках людей, голодающих в мире. Еда — не оружие, — считает она.

РФ пытается заработать на голоде людей

Представитель Украины в Совбезе ООН Сергей Кислица считает выход России из Черноморского зернового соглашения и атаки на украинские порты попыткой заработать прибыль за счет миллионов людей во всем мире. Он утверждает, что действия Москвы не могут быть оправданы никакими нормами международного права.

— Постоянные циничные атаки страны — это не что иное, как попытки устранить рыночного конкурента, сознательно повысить цены на продукты и получить прибыль за счет миллионов людей во всем мире, — сказал он.

Кислица призвал международное сообщество осудить действия России, а также отдельно призвал ООН создать гуманитарный коридор в Черном море.

Уничтоженного зерна достаточно,

чтобы прокормить 270 тыс. человек в течение года

По словам представительницы Британии Барбары Вудворд, количества зерна, уничтоженного во время российских нападений на украинские порты, было достаточно, чтобы прокормить около 270 тыс. человек в течение года.

Обращаясь к Совету Безопасности ООН, она сказала, что Россия уничтожила оборудование, что затруднило погрузку зерна на корабли. Она напомнила, что Москва уничтожила еду и могла убить гражданских моряков.

— Этим карательным действиям нет никакого оправдания. Еда — не оружие, — добавила Вудворд.

Она назвала так называемые причины выхода России из Черноморского зернового соглашения чушью и сказала, что Украина не выдвигала новых требований.

— Она не хочет ничего другого, лишь только сделать свою еду доступной для мира, — считает представительница Британии.

Около 24 млн тонн украинского продовольствия теперь может не попасть на мировые рынки в результате действий Москвы, сказала она. Вудворд добавила, что действия РФ уже спровоцировали повышение цен, что очень быстро повлияло на самые бедные страны мира.

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