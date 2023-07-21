РФ использовала некоторые хитрости: Гуменюк о тактике Москвы для атаки по Югу Украины

Российская Федерация наносит удары не только по украинским портам, но и в целом по всей инфраструктуре, которая может быть связана с обеспечением Черноморской зерновой сделки. В частности, РФ атаковала агропромышленное предприятие, где хранилась продукция, которая могла стать наполнителем для судов.

Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона. Она объяснила, какую тактику применила РФ во время атаки.

— Удар был с использованием некоторых хитростей вражеской тактики. С учетом того, что по ракетам Калибр у нас есть богатый опыт очень мощной отработки, враг пытается искать другие способы. Например, с использованием особенности ландшафта, и даже граничат с тем, что подвергают опасности себя, то есть прижимая ракеты плотнее к государственной границе, пытаясь обойти силы нашей противовоздушной обороны, — отметила Гуменюк.

Спикер Сил обороны Юга Украины утверждает, что последние атаки РФ стали показательными и направленными на угрозу, что региону будет трудно в подобных условиях обеспечивать работу зернового коридора.

— Попадание и выпуск всего трех ракет на фоне массированных атак с использованием различных способов поражения, ракет морского, воздушного и наземного базирования выглядело очень показательным, поскольку и агропредприятие расположено глубоко в тылу, и ракеты использовались достаточно типичные, по которым мы можем работать, и сам факт мощной атаки дальше по промышленным объектам в Белгород-Днестровском районе. Это направлено на угрозу, — считает Гуменюк.

Фото: Мінвідновлення

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