Россияне имеют слабые места: глава ЦРУ оптимистично оценил контрнаступление ВСУ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что остается оптимистом относительно контрнаступления украинской армии и перспектив ее продвижения.

Такое заявление он сделал на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо). В своих оптимистичных оценках глава ЦРУ ссылался на данные разведки.

По словам Бернса, армия РФ страдает некоторыми значительными “структурными недостатками”, которые скрыты за ее устойчивой обороной на фронте. Среди слабых мест оккупантов – низкий моральный дух, плохое командование, а также “неразбериха” среди политического и военного руководства России.

– Это будет трудная задача, но мы, как разведывательное агентство, сделаем все возможное, чтобы обеспечить такую разведывательную поддержку и обмен информацией, которые помогут украинцам достичь прогресса, — подчеркнул Бернс.

Директор ЦРУ добавил, что июньский мятеж наемников ЧВК Вагнера во главе с Евгением Пригожиным “обнажил некоторые существенные недостатки системы, построенной Путиным”. По его словам, многие россияне привыкли к образу своего диктатора “как арбитра порядка”, однако мятеж этот образ разрушил.

Путин, вероятно, постарается не создавать впечатление, что он слишком остро реагирует на ситуацию с “вагнеровцами”, прогнозирует Бернс.

Он также сообщил, что мятеж стал “уникальной возможностью” для ЦРУ осуществлять вербовку в России.

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил американскому генералу Марку Милли об успехах украинских войск по нескольким направлениям.

Источник : Bloomberg

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