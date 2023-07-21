Выход РФ из зерновой инициативы. Румыния готова помочь Украине с экспортом зерна

После выхода России из зернового соглашения Румыния готова помочь Украине экспортировать зерно за границу. Порт в городе Констанца на берегу Черного моря имеет возможность принимать дополнительные грузы до середины августа.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление главы бизнес-ассоциации порта Констанца об увеличении пропускной способности судов.

Как пишет издание, еще до того, как оккупанты отказались от предоставления безопасного коридора для перевозки зерна через порты Украины, порт Констанца стал самым большим альтернативным маршрутом транспортировки. С начала войны через него проходит около трети украинского экспорта зерна.

Из-за отставания в сборе урожая на внутреннем рынке и нежелания некоторых румынских фермеров продавать свой урожай по низким ценам, мощности для обработки украинского зерна будут доступны к середине августа, сообщил руководитель портового оператора Comvex и президент Ассоциации предпринимателей порта Констанца Виорел Панаит.

– Сбор урожая в Румынии начинается несколько позже, чем в Украине, что создает паузу между двумя урожаями. Некоторые румынские фермеры все еще придерживают свой урожай, поэтому продажи находятся в состоянии стагнации, – сказал он.

Всего за полгода 2023 года в румынском порту было обработано 15,25 млн тонн зерновых, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в администрации порта Констанца.

На долю украинского зерна пришлось 7,5 млн тонн. Для сравнения, за весь 2022 год румынские портовики обработали 8,6 млн тонн украинского зерна.

Напомним, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие зернового соглашения, которое завершилось 17 июля.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что компании, владеющие судами, готовы продолжать поставки зерна, если Украина и Турция будут обеспечивать проход судов.

И уже в ночь на 19 июля Россия целенаправленно выпустила ракеты по зерновым терминалам портов Одесса и Черноморск. Разрушениям подверглась зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra и CMA CGM Group.

Оккупанты уже третьи сутки целенаправленно обстреливают порты Одессы и Николаева и уничтожают украинское зерно.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.