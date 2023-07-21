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Валентина Чорна, редактор ленты

Уже не способны компенсировать потраченное: Юсов об объемах производства ракет в России

Уже не способны компенсировать потраченное: Юсов об объемах производства ракет в России

Несмотря на западные санкции, Россия продолжает производить ракеты для обстрелов территории Украины.

Однако объемы производства существенно уменьшились, сейчас РФ не способна компенсировать уже потраченный ракетный потенциал.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

— По количеству все-таки разница является огромной. Если мы вспомним количество ракет, которые использовались в одном ударе, и интервалы между ними в начале вторжения, и то, что происходит сегодня, то это несоизмеримые вещи. Они, даже продолжая производство и наращивая определенным образом ракетное вооружение, не способны компенсировать уже потраченный ракетный потенциал, — сказал он.

Юсов отметил, что при производстве ракет Россия продолжает использовать иностранные комплектующие, в частности, микросхемы, чипы.

Обход санкций, по словам представителя ГУР, происходит разными способами — есть просто черная контрабанда, а есть “огромная серая история”.

— Ряд стран, которые, например, не присоединились к санкциям ЕС и США против России, могут закупать определенные товары двойного назначения или товары, в которых содержатся интересные для российского ВПК элементы. И потом уже, через отдельные фирмы, в основном не в рамках государственной политики, эти вещи попадают на российский рынок, — объяснил Юсов.

Представитель ГУР отметил необходимость усиливать санкционное давление на РФ, чтобы в результате чипы и микросхемы из стиральных машин, утюгов или телевизоров не использовались в российских ракетах.

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Источник: Эпрессо
Андрій Юсов, Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России
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