Есть признаки: во Франции заявили, что РФ получает военную поддержку от Китая

Китай может поставлять России военное оборудование, которое используется страной-агрессором в полномасштабной войне против Украины.

Об этом сообщил в комментарии телеканалу CNN советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бонн.

Журналист спросил дипломата, видит ли Запад доказательства того, что Китай каким-то образом вооружает РФ в войне.

– Да, есть признаки того, что они делают вещи, которые мы хотели бы, чтобы они не делали, – ответил Бонн.

На уточняющий вопрос, поставляет ли Китай непосредственно оружие, дипломат заявил, что речь идет о “военном оборудовании”.

– Ну… военное оборудование… как нам известно, он (Китай, – Ред.) поставляет значительные военные мощности в Россию, – отметил Бонн.

Французские чиновники впоследствии уточнили в комментарии CNN, что дипломат подразумевал как технологии двойного назначения, так и нелетальную помощь, такую как шлемы и бронежилеты.

По словам Эммануэля Бонна, очень важно, чтобы Китай воздерживался от поддержки агрессора. На вопрос, что не следует делать Пекину, дипломат объяснил, что он не должен поставлять оружие и оказывать экономическую поддержку РФ.

– Нам нужно, чтобы они поняли, что Украина – это конфликт глобального масштаба и что мы не можем предложить Украине проиграть по принципиальным соображениям… И то, что поставлено на карту для нас в Украине – это гораздо больше, чем украинский суверенитет. Речь идет о стабильности в мире, – объяснил Бонн.

С начала полномасштабной войны в Украине Китай настаивает, что является нейтральной стороной, и пытается представить себя потенциальным “мирным посредником”.

Так, в конце февраля МИД Китая обнародовал так называемый мирный план из 12 пунктов. В нем Пекин предложил “прекращение огня” и возобновление “мирных переговоров” между Украиной и РФ. В то же время не упоминается, что Россия должна сначала прекратить агрессию и вывести войска.

По данным CNN, китайские государственные оборонные компании поддерживали торговые отношения с находящимися под санкциями компаниями в РФ с начала широкомасштабного вторжения в Украину.

Ранее на Западе предупреждали, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи РФ. Официальный Пекин это неоднократно отрицал.

В прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай заверил США и другие страны, что не будет оказывать летальную помощь России. И в Вашингтоне “не видели никаких доказательств, противоречащих этому”.

Источник : CNN

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