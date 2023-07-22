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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Под Москвой мужчина захватил дом Януковича и взял заложников — его ликвидировали

Под Москвой мужчина захватил дом Януковича и взял заложников — его ликвидировали

В Подмосковье в России в элитном коттеджном поселке Шервуд неизвестный вооруженный мужчина ворвался в дом и попытался взять заложников. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Сообщается также, что дом, в который ворвался вооруженный мужчина, якобы когда-то принадлежал беглому президенту Виктору Януковичу.

По данным российского ресурса Baza, россиянин якобы кричал, что недавно вернулся с войны против Украины. Он также заявлял, что дом продавался и никем не использовался, а еще, что “он не чужой, а принадлежит Богу”.

Также он заявлял, что якобы собрал целый арсенал оружия, чтобы “пойти на Кремль”, а в коттедже он оказался, потому что “так ему приказал сделать Бог”.

Под Москвой мужчина захватил дом Януковича и взял заложников — его ликвидировали

Фото: ресурс российских пропагандистов

Российские Telegram-каналы писали, что мужчиной оказался 36-летний Вячеслав Черненко, который приехал в Московскую область из Сибири, а недавно якобы участвовал в войне против Украины.

Под Москвой мужчина захватил дом Януковича и взял заложников — его ликвидировали

Фото: ресурс российских пропагандистов

Пропагандистские СМИ позже сообщили, что заложникам удалось покинуть дом, после чего силовики начали штурм. Очевидцы сообщали, что слышали два взрыва в коттеджном поселке во время штурма. Мужчина якобы стрелял по силовикам. По предварительным данным, он был вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов.

Со временем прокремлевское агентство сообщило, что вооруженного мужчину убили во время штурма.

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