Под Москвой мужчина захватил дом Януковича и взял заложников — его ликвидировали
В Подмосковье в России в элитном коттеджном поселке Шервуд неизвестный вооруженный мужчина ворвался в дом и попытался взять заложников. Об этом сообщают Telegram-каналы.
Сообщается также, что дом, в который ворвался вооруженный мужчина, якобы когда-то принадлежал беглому президенту Виктору Януковичу.
По данным российского ресурса Baza, россиянин якобы кричал, что недавно вернулся с войны против Украины. Он также заявлял, что дом продавался и никем не использовался, а еще, что “он не чужой, а принадлежит Богу”.
Также он заявлял, что якобы собрал целый арсенал оружия, чтобы “пойти на Кремль”, а в коттедже он оказался, потому что “так ему приказал сделать Бог”.
Российские Telegram-каналы писали, что мужчиной оказался 36-летний Вячеслав Черненко, который приехал в Московскую область из Сибири, а недавно якобы участвовал в войне против Украины.
Пропагандистские СМИ позже сообщили, что заложникам удалось покинуть дом, после чего силовики начали штурм. Очевидцы сообщали, что слышали два взрыва в коттеджном поселке во время штурма. Мужчина якобы стрелял по силовикам. По предварительным данным, он был вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов.
Со временем прокремлевское агентство сообщило, что вооруженного мужчину убили во время штурма.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик