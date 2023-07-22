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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Черном море уменьшилась интенсивность судоходства из-за атак РФ — СМИ

В Черном море уменьшилась интенсивность судоходства из-за атак РФ — СМИ
Фото: Pexels

Количество суден, которые были доступны для перевозки украинского зерна в Черном море, в течение недели уменьшилось на 35%, если сравнивать с прошлой неделей.

Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на информацию платформы Shipfix (онлайн-площадки, с помощью которой можно отслеживать рабочие процессы морского и торгового секторов, управляемой новаторскими инструментами с поддержкой искусственного интеллекта).

Для заказов на остаток июля и начало августа доступно всего 20 сухогрузов. На прошлой неделе было доступно около 32 сухогрузов.

Москва отказалась продолжать Черноморскую зерновую инициативу для экспорта продовольствия из Украины.

Вскоре Министерство обороны России, а затем и МО Украины объявили, что будут рассматривать все судна, следующие в порты, как потенциально перевозящие военные грузы. За последние четыре дня РФ несколько раз обстреливала украинские Черноморские порты.

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Источник: Flipboard

Война в Украине, Зерно, Ракетные удары России, Україна-Росія, Черноморская зерновая инициатива
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