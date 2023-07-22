В Украине был ликвидирован российский пропагандист и боевик Ростислав Журавлев: что известно
Российский государственный пропагандист Ростислав Журавлев, которого росСМИ представляли военкором на войне в Украине, погиб во время обстрела в Пятихатках Запорожской области.
Об этом в субботу, 22 июля, сообщили российские медиа.
Кроме Журавлева под обстрел попали и коллеги пропагандиста.
Смерть так называемого военкора РФ также подтвердили в российском Минобороны. В оборонном ведомстве РФ говорят, что умер “от ранений из-за разрыва кассетного боеприпаса”, впрочем подтверждений этого со стороны украинских военных пока не поступало.
Примечательно, что Журавлев должен был как раз снимать очередной пропагандистский репортаж о работе кассетных боеприпасов в Запорожье.
Вместе с Ростиславом Журавлевым под обстрел попал и фотокорреспондент государственного СМИ РФ Константин Михальчевский, который после полученных ранений был перемещен в больницу.
Более того, были также ранены “военкор” Роман Польшаков и оператор еще одного российского СМИ Дмитрий Шиков.
Что известно о Ростиславе Журавлеве
О Журавлеве стало известно еще с 2014 года, когда он, совсем не как военкор, с оружием в руках участвовал в агрессии против Украины. В сети существуют фото, где Журавлев хвастается установленным триколором РФ над Донецким облсоветом после штурма, в котором он лично принимал участие.
Сам он неоднократно публиковал свои фотографии, где демонстрировал, как участвует в боевых действиях против украинского населения.
Также Ростислав Журавлев с марта 2014 года был в Донецке, где познакомился и дружил с террористом Павлом Губаревым.
Журавлев имел Telegram-канал, где освещал российско-украинскую войну.
В прошлом он был активистом Национал-большевистской партии и незарегистрированной партии Другая Россия Эдуарда Лимонова, отделение которой возглавлял в Свердловске.
По данным Радио Свобода, кроме оккупации Донецка на стороне пророссийских боевиков, в 2014 году Журавлев также принимал активное участие в аннексии Крыма Россией.
Также Журавлев был внесен на украинский сайт Миротворец, где указан, как российский военный преступник и участник открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022. Кроме того, Журавлев был причастен к геноциду украинских граждан, сообщается на сайте.
Фото: Денис Казанський
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик