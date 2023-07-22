В Украине был ликвидирован российский пропагандист и боевик Ростислав Журавлев: что известно

Российский государственный пропагандист Ростислав Журавлев, которого росСМИ представляли военкором на войне в Украине, погиб во время обстрела в Пятихатках Запорожской области.

Об этом в субботу, 22 июля, сообщили российские медиа.

Кроме Журавлева под обстрел попали и коллеги пропагандиста.

Смерть так называемого военкора РФ также подтвердили в российском Минобороны. В оборонном ведомстве РФ говорят, что умер “от ранений из-за разрыва кассетного боеприпаса”, впрочем подтверждений этого со стороны украинских военных пока не поступало.

Примечательно, что Журавлев должен был как раз снимать очередной пропагандистский репортаж о работе кассетных боеприпасов в Запорожье.

Вместе с Ростиславом Журавлевым под обстрел попал и фотокорреспондент государственного СМИ РФ Константин Михальчевский, который после полученных ранений был перемещен в больницу.

Более того, были также ранены “военкор” Роман Польшаков и оператор еще одного российского СМИ Дмитрий Шиков.

Что известно о Ростиславе Журавлеве

О Журавлеве стало известно еще с 2014 года, когда он, совсем не как военкор, с оружием в руках участвовал в агрессии против Украины. В сети существуют фото, где Журавлев хвастается установленным триколором РФ над Донецким облсоветом после штурма, в котором он лично принимал участие.

Сам он неоднократно публиковал свои фотографии, где демонстрировал, как участвует в боевых действиях против украинского населения.

Также Ростислав Журавлев с марта 2014 года был в Донецке, где познакомился и дружил с террористом Павлом Губаревым.

Журавлев имел Telegram-канал, где освещал российско-украинскую войну.

В прошлом он был активистом Национал-большевистской партии и незарегистрированной партии Другая Россия Эдуарда Лимонова, отделение которой возглавлял в Свердловске.

По данным Радио Свобода, кроме оккупации Донецка на стороне пророссийских боевиков, в 2014 году Журавлев также принимал активное участие в аннексии Крыма Россией.

Также Журавлев был внесен на украинский сайт Миротворец, где указан, как российский военный преступник и участник открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022. Кроме того, Журавлев был причастен к геноциду украинских граждан, сообщается на сайте.

Фото: Денис Казанський

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