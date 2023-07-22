ВМС США впервые в истории возглавит женщина

Президент США Джо Байден предлагает адмирала Лизу Франчетти назначить главой Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Адмирал Лиза Франчетти в настоящее время занимает должность заместителя начальника Военно-морских операций. Она является офицером надводного флота с большим опытом оперативной и политической работы.

Ранее она занимала должность директора по стратегии Объединенного комитета начальников штабов и командующего Шестым флотом США. Она также занимала должности командующего Военно-морскими силами США в Корее, командира 9 авианосной ударной группы и командира 15 авианосной ударной группы.

Лиза Франчетти станет первой женщиной-командующей ВМС и членом Объединенного комитета начальников штабов.

У Франчетти 38-летний опыт работы.

В прошлом году Байден выбрал адмирала Линду Фаган для руководства Береговой охраной США — она также стала первой женщиной-командиром.

Фото: Navy.mil

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