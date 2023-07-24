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Валентина Летяк, редактор ленты

Кремль не контролирует небо над стратегическими объектами: ГУР о взрывах в Москве

кремль
Фото: Unsplash

Повреждение крыши здания Центрального военного оркестра Минобороны РФ во время атаки беспилотников в Москве утром 24 июля свидетельствует лишь об одном — Кремль не контролирует небо даже над стратегическими объектами.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

— Действительно хорошие новости… То, что “бавовна” в Москве происходит в том квадрате, где находится ключевые здания сектора безопасности и обороны государства-террориста, означает, что даже такие объекты и небо над ними уже не контролируются режимом Путина, — отметил разведчик.

По его словам, одновременно много “бавовны” наблюдается в разных уголках на временно оккупированных украинских территориях, в частности в Крыму.

— Это процесс, который будет продолжаться и набирать обороты, пока оккупанты не уберутся прочь из Украины, — добавил Юсов.

Относительно утренних взрывов в Крыму, он отметил, что благодаря им у врага формируется устойчивое понимание, что территория полуострова — это точно не тыл и не безопасная территория для них.

Утром 24 июля взрывы прогремели в Джанкойском районе оккупированного Крыма на складах боеприпасов в районе аэродрома, который атаковали беспилотники. Оккупационные власти сообщили, что якобы их ПВО сбила 11 украинских ударных дронов.

После этого россияне объявили об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 км, снова закрыли проезд по Керченскому мосту, приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и трассе Джанкой-Симферополь.

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Андрій Юсов, Война в Украине, Взрыв, Крым, Міноборони РФ, Москва, Разведка, Російська агресія
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