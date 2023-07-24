Leopard, БТР и грузовики: Испания объявила о новом пакете военной помощи для Украины
Министерство обороны Испании объявило о новом пакете военной помощи для Вооруженных сил Украины.
Новый пакет военной помощи включает четыре танка Leopard 2A4, 10 бронеавтомобилей М-113 ТОА (из них три для Государственной пограничной службы Украины), 10 грузовиков ВМФ для ГПСУ и ВСУ.
В то же время Испания передаст Украине многоцелевой бронированный автомобиль, а также пять машин скорой медицинской помощи.
Среди них — три гражданские машины скорой помощи и бронированная машина скорой помощи, которые направятся в разные военные госпитали, а также бронированная гражданская машина скорой помощи (для пограничников).
В испанском Минобороны добавили, что полевой госпиталь, отправленный 18 июля транзитом через Польшу, уже находится на территории Украины.
Источник: Минобороны Испании
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