Leopard, БТР и грузовики: Испания объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Министерство обороны Испании объявило о новом пакете военной помощи для Вооруженных сил Украины.

Новый пакет военной помощи включает четыре танка Leopard 2A4, 10 бронеавтомобилей М-113 ТОА (из них три для Государственной пограничной службы Украины), 10 грузовиков ВМФ для ГПСУ и ВСУ.

В то же время Испания передаст Украине многоцелевой бронированный автомобиль, а также пять машин скорой медицинской помощи.

Среди них — три гражданские машины скорой помощи и бронированная машина скорой помощи, которые направятся в разные военные госпитали, а также бронированная гражданская машина скорой помощи (для пограничников).

В испанском Минобороны добавили, что полевой госпиталь, отправленный 18 июля транзитом через Польшу, уже находится на территории Украины.

Источник: Минобороны Испании

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