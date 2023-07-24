Ни одного кубометра из РФ: к зиме Чехия заполнила газовые хранилища на 90%

Несмотря на полный отказ от российского газа, Чехия уже сейчас фактически готова к отопительному сезону, заполнив подземные хранилища на 90% за счет поставок сжиженного природного газа из нидерландского терминала Эмсхафен.

По данным энергетической группы ČEZ, за первое полугодие терминал обработал 12 судов с СПГ, предназначенных для Чехии.

По состоянию на субботу, 22 июля, подземные хранилища газа в Чехии были заполнены на 89,9%. В тот же день прошлого года — почти на 78%.

Больше всего газа, необходимого стране для прохождения зимы, хранится в резервуарах компании RWE Gas Storage. Сейчас они заполнены почти на 88%.

Завод в Эмсхафене может перерабатывать до 8 млрд кубометров газа в год, из которых три миллиарда предназначены для Чешской Республики, что составляет более трети годового потребления страны.

— Терминал в Эмсхафене стал первым СПГ-терминалом, который начал работать в Европе после российского вторжения в Украину, и он вносит значительный вклад в укрепление чешской и европейской энергетической безопасности. Я рад, что терминал выполняет свое предназначение, и что СПГ-танкеры обрабатываются быстро, — заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

Этот терминал запустили 15 сентября прошлого года. Компания ČEZ приобрела его мощности на пять лет — до сентября 2027 года.

В апреле в правительстве Чехии заявили, что полностью избавились от зависимости от российского газа в первом квартале 2023 года.

Источник: Novinky

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.