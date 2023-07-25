Бундесвер впервые раскритиковал действия ВСУ во время контрнаступления — Bild

Немецкий Бундесвер раскритиковал методы ведения контрнаступления Вооруженными силами Украины. Там сетуют, что украинская армия неправильно использует освоенные на Западе методы ведения войны.

Об этом пишет издание Bild, которое ознакомилось с секретным документом Бундесвера.

Среди главных недостатков называют разделение боевых подразделений, из-за чего “не просматривается совместное ведение боя”.

По мнению Бундесвера, это не только увеличивает “опасность дружественного огня”, то есть ответного огня со стороны собственных войск, но и “в таком случае отсутствуют элементы маневра для наращивания собственного импульса или установления огневого преимущества”.

— Другими словами, из-за того, что Украина разбивает свои бригады, прошедшие западную подготовку, на меньшие подразделения, и иногда позволяет группам из 10-30 солдат, изолированным от остальных войск, атаковать вражеские позиции, ни западная подготовка, ни лучшее вооружение, ни большое количество имеющихся солдат не имеют никакого смысла, — объясняет Bild.

Также с критикой высказались относительно учений опытных украинских военнослужащих, которые по их данным, хуже усваивают западные принципы подготовки или “вообще не принимает в ней участие”.

В документе говорится о том, что командный состав демонстрирует “частично значительные недостатки на соответствующем уровне в управлении и применении командных процессов, что частично приводит к принятию неправильных и опасных решений”.

Там констатируют, что такие факторы, как разделение бригад и отсутствие надлежащей подготовки у командного состава, могут объяснять медленное продвижение Сил обороны Украины во время контрнаступления.

Источник : Bild

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