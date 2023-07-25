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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Бундесвер впервые раскритиковал действия ВСУ во время контрнаступления — Bild

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Немецкий Бундесвер раскритиковал методы ведения контрнаступления Вооруженными силами Украины. Там сетуют, что украинская армия неправильно использует освоенные на Западе методы ведения войны.

Об этом пишет издание Bild, которое ознакомилось с секретным документом Бундесвера.

Среди главных недостатков называют разделение боевых подразделений, из-за чего “не просматривается совместное ведение боя”.

По мнению Бундесвера, это не только увеличивает “опасность дружественного огня”, то есть ответного огня со стороны собственных войск, но и “в таком случае отсутствуют элементы маневра для наращивания собственного импульса или установления огневого преимущества”.

— Другими словами, из-за того, что Украина разбивает свои бригады, прошедшие западную подготовку, на меньшие подразделения, и иногда позволяет группам из 10-30 солдат, изолированным от остальных войск, атаковать вражеские позиции, ни западная подготовка, ни лучшее вооружение, ни большое количество имеющихся солдат не имеют никакого смысла, — объясняет Bild.

Также с критикой высказались относительно учений опытных украинских военнослужащих, которые по их данным, хуже усваивают западные принципы подготовки или “вообще не принимает в ней участие”.

В документе говорится о том, что командный состав демонстрирует “частично значительные недостатки на соответствующем уровне в управлении и применении командных процессов, что частично приводит к принятию неправильных и опасных решений”.

Там констатируют, что такие факторы, как разделение бригад и отсутствие надлежащей подготовки у командного состава, могут объяснять медленное продвижение Сил обороны Украины во время контрнаступления.

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Источник: Bild
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Німеччина
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