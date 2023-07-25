В Москве начинается “переходный момент” власти после бунта вагнеровцев — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Россия находится в начале “переходного момента” после неудавшегося вооруженного бунта владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Такое мнение Резников высказал в интервью CNN.

По его словам, мятеж ЧВК Вагнера — это государственный переворот; реальная иллюстрация того, что режим в Кремле стал слабее.

— Это означает, что они уже не так сильны, как годом ранее. Я думаю, что мы увидим продолжение этого так называемого конфликта, — сказал министр.

Напомним, что в конце июня Евгений Пригожин возглавил вооруженный бунт. Несмотря на то, что мятеж провалился, это событие поставило под вопрос эффективность, готовность и даже лояльность некоторых российских силовых подразделений.

Алексей Резников на вопрос, не является ли это свидетельством того, что окружение Путина борется за власть, сказал: Я думаю, что конфликт между ними начался.

Ранее директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что Пригожин сейчас находится в Минске, и предсказал, что владелец Вагнера в конечном итоге столкнется с возмездием со стороны Путина.

Источник : CNN

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