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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Москве начинается “переходный момент” власти после бунта вагнеровцев — Резников

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Россия находится в начале “переходного момента” после неудавшегося вооруженного бунта владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Такое мнение Резников высказал в интервью CNN.

По его словам, мятеж ЧВК Вагнера — это государственный переворот; реальная иллюстрация того, что режим в Кремле стал слабее.

— Это означает, что они уже не так сильны, как годом ранее. Я думаю, что мы увидим продолжение этого так называемого конфликта, — сказал министр.

Напомним, что в конце июня Евгений Пригожин возглавил вооруженный бунт. Несмотря на то, что мятеж провалился, это событие поставило под вопрос эффективность, готовность и даже лояльность некоторых российских силовых подразделений.

Алексей Резников на вопрос, не является ли это свидетельством того, что окружение Путина борется за власть, сказал: Я думаю, что конфликт между ними начался.

Ранее директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что Пригожин сейчас находится в Минске, и предсказал, что владелец Вагнера в конечном итоге столкнется с возмездием со стороны Путина.

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Источник: CNN
Владимир Путин, Алексей Резников, ЧВК Вагнера
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