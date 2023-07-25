В Москве начинается “переходный момент” власти после бунта вагнеровцев — Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Россия находится в начале “переходного момента” после неудавшегося вооруженного бунта владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
Такое мнение Резников высказал в интервью CNN.
По его словам, мятеж ЧВК Вагнера — это государственный переворот; реальная иллюстрация того, что режим в Кремле стал слабее.
— Это означает, что они уже не так сильны, как годом ранее. Я думаю, что мы увидим продолжение этого так называемого конфликта, — сказал министр.
Напомним, что в конце июня Евгений Пригожин возглавил вооруженный бунт. Несмотря на то, что мятеж провалился, это событие поставило под вопрос эффективность, готовность и даже лояльность некоторых российских силовых подразделений.
Алексей Резников на вопрос, не является ли это свидетельством того, что окружение Путина борется за власть, сказал: Я думаю, что конфликт между ними начался.
Ранее директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что Пригожин сейчас находится в Минске, и предсказал, что владелец Вагнера в конечном итоге столкнется с возмездием со стороны Путина.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик