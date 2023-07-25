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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Над Сирией истребитель РФ повредил сигнальными ракетами американский дрон

MQ-9 Reaper
Фото: Depositphotos

Российский истребитель пролетел в нескольких метрах от американского беспилотника MQ-9 Reaper над Сирией и выпустил по нему сигнальные ракеты, повредив дрон.

Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на заявление американских военных.

Высокопоставленный командующий ВВС США заявил, что инцидент произошел 23 июля и был попыткой россиян сбить беспилотник MQ-9 Reaper.

Всего неделю назад российский истребитель пролетел в опасной близости от американского самолета-разведчика с экипажем в регионе, поставив под угрозу жизни четырех американцев на борту.

— Одна из российских ракет попала в американский дрон MQ-9, серьезно повредив его пропеллер. Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению, — заявил глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

По его словам, оператор, который управлял беспилотником дистанционно, удержал его в воздухе и вернул на базу.

Официальные лица в США отмечают, что в течение последних недель российские истребители неоднократно преследовали американские беспилотники MQ-9, которые выполняют миссии по борьбе с группировкой “Исламское государство”, в основном в западной Сирии.

Отмечается, что за последние три недели российские истребители неоднократно пролетали на опасном расстоянии от американских MQ-9, запуская сигнальные ракеты и заставляя беспилотники совершать маневры уклонения.

В Сирии находится около 900 американских военнослужащих, остальные прибывают и проводят ротации для проведения миссий, направленных против боевиков группировки “Исламское государство”.

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Источник: AP News
Безпілотники, літаки РФ, Росія, Сирія, США
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