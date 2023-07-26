Норвегия выделила €22 млн на военную поддержку ВСУ: куда направят деньги
Правительство Норвегии передало финансовую поддержку в рамках Европейского фонда мира в размере €22 млн, которые планируют потратить на военную помощь Вооруженным силам Украины.
Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, передает Совет ЕС.
— Совместные усилия ЕС и Норвегии по оказанию военной помощи Украине являются образцовым примером того, как синергия может многократно увеличить поддержку в ее борьбе с российской агрессией, — утверждает представитель ЕС.
Боррель подчеркнул, что Норвегия выделила эту сумму специально на поставку боеприпасов и запасных частей для танков Leopard 2. Это уже второй раз правительство Норвегии передает финансовый вклад в Европейский фонд мира.
Источник: Совет Европейского Союза
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