Как оплатить польский штраф 2023: что понадобится и возможно ли это сделать в Украине

Польская система штрафов несколько отличается от украинской. Законы и правила в Польше регулируют различные сферы жизни: поведение в общественных местах, содержание домашних животных, правила дорожного движения, уплата налогов и взносов и т. д.

Получить административное взыскание в Польше можно, например, за гриль в запрещенном месте, за сбор грибов, неправильную парковку, нарушение ПДД, покраску фасадов или окон и даже за неправильное использование балкона.

Поскольку наши граждане не привыкли к таким правилам и законам, получить польский штраф может каждый украинец.

Факты ICTV узнавали, какие есть виды штрафов в Польше и как их правильно оплачивать.

Штрафная система в Польше: какие есть виды штрафов

В Польше есть несколько видов штрафов. Один из таких — штраф за проезд без билета (mandat za brak biletu). Он считается особенным, поскольку его взимает непосредственно компания, предоставляющая услуги по перевозке пассажиров.

— Оплатить такой штраф можно в течение одного года, однако, если закрыть нарушение в кратчайшие сроки, может действовать скидка. Обратите внимание, что при неуплате штрафа перевозчик имеет право обратиться в коллекторские организации или в суд.

Также в Польше есть административные штрафы:

штраф за нарушение (mandate karny) положений Кодекса о мелких правонарушениях (Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia);

административное наказание (kara administracyjna) за несоблюдение положений Кодекса административного судопроизводства;

разнообразные денежные взыскания за нарушение нормативно-правовых актов в сфере налогообложения, экологии, постановлений местных органов власти и тому подобное.

Сам штраф выглядит как квитанция или постановление, там всегда указываются основания для наложения штрафа, его сумма и реквизиты на оплату.

— Штрафную квитанцию вам могут вручить лично или отправить по почте. Обычно срок оплаты — 7 дней. Однако иногда может быть и 14 дней.

Обратите внимание, если вы уверены, что не нарушили никаких законов и правил, вы имеете полное право обжаловать выписанный штраф. Для этого необходимо написать заявление в учреждение, которое его инициировало. Взыскание либо будет отменено, либо дело будет направлено в суд, который примет окончательное решение.

Как оплатить польский штраф 2023

Каждый из штрафов имеет свое название и особенности оплаты:

Наличный (mandat gotówkowy) – такой вид штрафа чаще всего выписывают иностранцам (туристам), не имеющим вида на жительство в Польше. Наличный штраф можно закрыть сразу в государственном органе, который его выписал. Оплатить mandat gotówkowy можно наличными или картой. Желательно – как можно скорее!

– такой вид штрафа чаще всего выписывают иностранцам (туристам), не имеющим вида на жительство в Польше. Наличный штраф можно закрыть сразу в государственном органе, который его выписал. Оплатить mandat gotówkowy можно наличными или картой. Желательно – как можно скорее! Кредитованный (mandat kredytowany) — на его уплату дают 7 дней . Такой штраф могут выписать тому, кто имеет постоянное место жительства в Польше. Погашение штрафа обычно происходит через банковскую систему – на квитанции будет указан номер счета на который нужно отправить средства.

— на его уплату дают . Такой штраф могут выписать тому, кто имеет постоянное место жительства в Польше. Погашение штрафа обычно происходит через банковскую систему – на квитанции будет указан номер счета на который нужно отправить средства. Заочный (zaoczny) — его обычно отправляют письмом вместе с реквизитами для погашения. Например, если вы превысили скорость и Ваше авто зафиксировала камера, на вашу почту поступит письмо, штрафная квитанция и реквизиты для оплаты. Погасить такой штраф нужно за 14 дней.

Обратите внимание, что просрочка уплаты некоторых видов штрафов может привести к начислению пени. Например, это касается штрафов нарушения налогового законодательства.

Так как же оплатить польский штраф? Удобнее всего это делать через интернет. Это очень быстро и почти без комиссии. Нужно просто прислать деньги на реквизиты, указанные на штрафной квитанции.

Также нарушители могут заплатить штраф месте или карточкой. Например, если вам выписывают штраф за превышение скорости, то вы можете сразу его оплатить.

Наименее популярный способ – оплата штрафа через почтовое отделение. В таком случае вам придется потерять больше времени, а еще – оплатить дополнительные комиссии.

Возможно ли оплатить польский штраф в Украине

Если вы не проживаете в Польше на постоянной основе, то штраф, вероятнее всего, снимут с вас при пересечении границы.

Если же вы все-таки выехали из страны и хотите оплатить штраф в Украине, сделать это можно с помощью интернет-банкинга, перечислив средства на реквизиты, указанные в штрафной квитанции.

Почему важно вовремя платить штрафы в Польше

Если вы не закроете штраф вовремя или затянете с оплатой, может начаться судебное производство. Его результаты не самые приятные.

Если вы и после этого отказываетесь оплачивать штраф, начнется исполнительное производство. В результате необходимая сумма будет принудительно взыскана с ваших доходов (зарплаты или пенсии), также могут арестовать банковские счета или имущество.

В общем, срок давности таких штрафов — три года, однако органам польской вполне хватит этого времени, чтобы взыскать с вас нужную сумму средств.

Если же иностранец нарушил закон и не оплатил штраф, ему могут запретить приезжать в страну!

Источник: TransferGo, UAinKrakow

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