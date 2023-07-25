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Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленский анонсировал начало реализации плана запуска Совета Украина – НАТО на всех уровнях

Зеленский анонсировал начало реализации плана запуска Совета Украина – НАТО на всех уровнях
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский собрал на заседание представителей Верховной Рады и чиновников, чтобы подготовить практические шаги для реализации решений Вильнюсского саммита, касающихся темпа интеграции с НАТО.

Глава государства сообщил, что правительство имеет четкий план запуска Совета Украина — НАТО на всех уровнях.

— Его работу на уровне послов увидим уже завтра во время срочно созванного заседания по ситуации в Черном море, — утверждает президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, одновременно начинается совместная Украины с НАТО подготовка плана взаимосовместимости.

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Україна-НАТО

Война в Украине, Владимир Зеленский, НАТО, Президент України, Саммит НАТО, Украина-НАТО
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