Зеленский анонсировал начало реализации плана запуска Совета Украина – НАТО на всех уровнях

После тяжелого ранения вернулся на фронт: история боевых медиков с передовой

Ангелина – боевой медик с позывным Мышь и его коллега Денис на псевдо Ангел служат в 72 бригаде. Прошедшей весной не пустила захватчиков в Киев. И вот уже год держит выжженный Угледар.

25 июля, 13:42

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